Dans l'actu

Haro sur le plastique à usage unique

Les alertes sur l’omniprésence de la pollution des plastiques dans l’environnement suscitent réactions politiques et initiatives multiples. Les objets en plastique à usage unique sont plus particulièrement visés, comme les pailles ou les cotons-tiges. La collecte et le recyclage de nombreux produits étant défaillants voire impossibles, l’Europe et la France vont interdire leur mise sur le marché. Si l'Europe a réussi à se mettre d'accord sur une liste de produits interdits dans le cadre de sa directive SUP, en France le combat fait rage sur les produits à interdire. Le sujet a été abordé dans plusieurs lois (loi transition énergétique et loi Égalim) mais, courant 2019, à l'occasion de plusieurs projets de loi (loi Pacte et loi Economie circulaire), cette liste a été maintes fois modifiée. La date d'interdiction aussi a fait débat.