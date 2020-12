Pour sa première édition des Web-conférences Actu-Environnement, la rédaction s'est rapprochée de l'UPGE pour analyser les défis de la filière du génie écologique pour lutter contre l'érosion de la biodiversité et restaurer les milieux dégradés.

Pour sa première édition des Web-conférences Actu-Environnement, la rédaction s'est rapprochée l'Union Professionnelle du Génie Écologique (UPGE). Alors que tous les indicateurs sont au rouge en matière de biodiversité, l'objectif était d'analyser les défis auxquels fait face la filière française du génie écologique pour lutter contre l'érosion de la biodiversité et restaurer les milieux dégradés.

L'intervention de Bérangère Abba, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée de la Biodiversité et l'interview introductive avec Patrice Valantin, président de l'UPGE ont été suivis par trois tables rondes :

Comment gérer les dérogations "espèces protégées" ?

Table ronde animée par Laurent Radisson, rédacteur en chef d'Actu-Environnement délégué aux marchés HSE, avec :

Alexandre Cluchier , président du GT Application de la réglementation espèces protégées, vice-président de l'UPGE, directeur R&D du bureau d'études ECO-MED

, président du GT Application de la réglementation espèces protégées, vice-président de l'UPGE, directeur R&D du bureau d'études ECO-MED Michel Perret, chargé de mission aménagements, infrastructures, séquence ERC au ministère de la Transition écologique

Le code de l'environnement interdit de détruire les espèces protégées et leurs habitats. Il prévoit toutefois la possibilité de déroger à cette interdiction selon une procédure perçue comme complexe et à l'issue parfois incertaine par certains professionnels. Paradoxalement, des démarches menées en faveur de la biodiversité peuvent conduire un maître d'ouvrage à se voir imposer cette procédure. Une évolution de l'application de cette réglementation pourrait-elle inciter les maîtres d'ouvrage à favoriser les espèces protégées ?

Quelles compétences pour assurer le succès des chantiers de génie écologique ?

Table-ronde animée par David Ascher, directeur de la publication Actu-Environnement avec :

Joachim Lémeri , directeur adjoint du développement durable d'Eiffage

, directeur adjoint du développement durable d'Eiffage Julien Le Cordier, vice-président de l'UPGE, gérant d'AK-Team

Alors que le plan France relance affiche des objectifs ambitieux en matière de relance verte post-Covid et veut favoriser les formations et les métiers verts, les entreprises d'aménagement et de génie écologique, peinent à recruter notamment autour des activités travaux. Quelles sont les compétences recherchées au sein de la filière du génie écologique ? Pour quelles opportunités de recrutement ? Quelles sont les formations et qualifications requises pour assurer le succès des chantiers de restauration voire d'aménagement respectueux de la biodiversité ?

Quelles sont les bonnes pratiques pour réussir un projet de renaturation ?

Table-ronde animée par Florence Roussel, rédactrice en chef d'Actu-Environnement avec :

Vincent Vignon , directeur associé de l'Office de Génie Écologique

, directeur associé de l'Office de Génie Écologique Arnaud Guillemin, chargé de mission Aménagements, réseau Cofiroute de Vinci

La lutte contre l'érosion de la biodiversité impose de reconquérir les milieux dégradés. Pour assurer un gain de biodiversité dans les projets de restauration des écosystèmes, de bonnes pratiques sont nécessaires. Retour d'expérience sur une opération de renaturation d'un lac en Sologne.