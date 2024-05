Le chiffre du jour

70 %

C’est la part des journalistes environnementaux qui déclarent avoir subi des attaques liées à leur travail, selon un rapport de l’Unesco publié à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Intitulé « Press and Planet in Danger », ce rapport révèle qu’entre 2009 et 2023 au moins 749 journalistes et médias couvrant les questions environnementales ont été victimes de meurtres, de violences physiques, de détentions et d'arrestations, de harcèlement en ligne ou de poursuites judiciaires. Plus de 300 attaques ont eu lieu entre 2019 et 2023, soit une augmentation de 42 % par rapport aux cinq années précédentes (2014-2018).