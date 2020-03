Le chiffre du 3 Mars 2020

C’est le pourcentage des Européens qui estiment que protéger l'environnement et le climatselon une nouvelle enquête Eurobaromètre , publiée ce mardi 3 mars par la Commission européenne. Pour 83 % des personnes interrogées, la législation européenne est». Plus des trois quarts (78 %) des sondés jugent en outre que les questions environnementales ont un impact direct sur leur vie quotidienne et leur santé. Le changement climatique, la pollution atmosphérique et les déchets sont les trois questions environnementales considérées comme étant les plus importantes pour les répondants.