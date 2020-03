Le chiffre du jour

2 700 milliards

C’est la somme, en dollars, investie par les banques internationales dans les énergies fossiles depuis l’adoption de l’Accord de Paris, selon la dernière version du rapport « Banking on climate change » 2020. Malgré les mises en garde des organisations environnementales, ces financements ont augmenté de 15 % entre 2016 et 2019. En trois ans, BNP Paribas a accordé à elle seule, plus de 30,6 milliards de dollars de financements aux énergies fossiles, faisant de la banque française le plus grand financeur européen des énergies fossiles, et le 9e au niveau international.