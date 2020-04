Le chiffre du jour

C’est ce que pourrait coûter à l’économie mondiale le non-respect des objectifs de l’Accord de Paris entre maintenant et 2100, selon une étude publiée dans. L’étude présente les coûts (par exemple les dommages liés aux événements climatiques), comme les investissements, pour évaluer les pertes et gains pour l’économie mondiale selon différents scénarios. Un non-respect des objectifs de l’Accord de Paris pourrait coûter entre 126 000 et 616 000 milliards de dollars. À l’inverse, l’économie mondiale pourrait gagner entre 336 000 et 422 000 milliards de dollars si les objectifs de réchauffement de 1,5°C ou 2°C sont tenus. Selon l’étude, investir dans les technologies bas-carbone serait toujours moins coûteux que de couvrir les dommages du réchauffement climatique.