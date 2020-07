Le chiffre du jour

874 052 tonnes

C’est la quantité de déchets d’ameublement (DEA) collectés et traités par l’éco-organisme Eco-mobilier en 2019, soit une hausse de 27 % par rapport à 2018. L’éco-organisme se rapproche ainsi des objectifs que l’État lui a fixé d'ici 2023, ainsi qu’au second éco-organisme Valdélia, à savoir collecter l’équivalent de 40 % des meubles mis sur le marché. En 2018, ce volume était de 2,69 millions de tonnes. Les deux éco-organismes devront collecter plus d’un million de tonnes de DEA. Selon Eco-mobilier, en 2019, 57 % des meubles collectés ont été recyclés et 36 % ont été valorisés énergétiquement sous forme de CSR.