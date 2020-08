Le chiffre du jour

Tel est le volume de glace perdu depuis 1994 à l’échelle planétaire, selon les travaux menés par des chercheurs britanniques, relayés le 23 août par. Les scientifiques des Universités de Leeds et d'Édimbourg et de l'University College London ont analysé des relevés par satellite des pôles, des montagnes et des glaciers pour mesurer la perte de couverture de glace liée au réchauffement climatique. Les chercheurs décrivent le niveau de perte de glace comme «Ilspréviennent que l'élévation du niveau de la mer, déclenchée par la fonte des glaciers et des calottes glaciaires, pourrait