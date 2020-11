Le chiffre du jour

- 20 %

C’est la baisse des émissions d’oxyde d’azote (NOx) et de particules fines (PM10) - liées au trafic routier - observée en Ile-de-France depuis le reconfinement, selon Airparif. Un impact beaucoup moins élevé que celui observé lors du premier confinement de mars dernier où l’association de surveillance de la qualité de l’air avait observé des baisses de 70 % des NOx et PM 10 et de 20 % pour le CO2.