Le chiffre du 1 décembre 2020

C’est la baisse des émissions de gaz à effet de serre enregistrée en 2019 dans les 27 pays de l’Union européenne par rapport à 2018, a annoncé la Commission européenne . En 2019, les émissions couvertes par le système d’échange de quotas d’émissions (SEQE-UE) ont enregistré leur plus forte réduction, chutant de 9,1 % par rapport à 2018. Cette baisse s'explique principalement par la diminution de près de 15 % des émissions du secteur de l'électricité, qui résulte essentiellement du remplacement du charbon par de l'électricité renouvelable et des centrales au gaz. Les émissions de l'industrie ont aussi diminué de près de 2 %. En revanche, les émissions de l'aviation ont augmenté de 1 %. Les émissions provenant de l'industrie hors SEQE, des transports, de la construction, de l'agriculture et des déchets, n'ont pas enregistré de «» par rapport aux niveaux de 2018.