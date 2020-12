Le chiffre du jour

36 %

C’est le taux d’articles traités avec des produits biocides dont l’étiquetage est non conforme au règlement européen relatif à ces produits chimiques, selon l’Echa. Pour 42 % des articles et 23 % des mélanges chimiques, des informations de base manquaient, telles que le nom de la substance active biocide utilisée. Ces chiffres sont le résultat des inspections menées en 2019 auprès de 1 200 entreprises et 1 800 articles traités, notamment des vêtements, des peintures, de la literie et des mélanges chimiques. 73 % des articles traités ont été fabriqués dans l’UE.