L'hydrogène change d'échelle

Irrigué d’argent public depuis l’élaboration de la stratégie nationale, et son budget de 7 milliards d’euros, l’hydrogène vert, ou au moins décarboné, met les gaz. La recherche s’active, les usines se dessinent et les stations-service à hydrogène s’implantent dans les territoires en synchronisation avec le renouvellement de flottes captives de véhicules. Même l’industrie lourde s’intéresse à ce vecteur énergétique qui, s’il est produit vertueusement, permettrait de la décarboner. Reste à massifier les projets et à leur trouver un équilibre économique, qui pourrait devenir réalité avec l’aide de l’État et la mise en place d’un soutien public en préparation.