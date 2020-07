En se mobilisant pour assurer les services essentiels pendant la crise sanitaire, les territoires prouvent leur pragmatisme qui serait bien utile à la transition écologique. Pour Christophe Bouillon, il est temps de leur en donner les moyens.

« C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas ». Ces mots prononcés par Victor Hugo il y a deux siècles déjà conservent tout leur sens aujourd'hui. Comme une nouvelle mise en garde de la nature, cette crise est venue rappeler à l'Homme ses limites. Causée par l'action de l'Homme sur son écosystème, cette crise sanitaire mais aussi économique, écologique et politique doit nous inciter à repenser notre façon de faire de l'écologie. Une fois de plus, les territoires ont répondu aux hésitations et à l'inertie étatique par la réactivité, l'agilité et l'inventivité. Le plan de relance est une bonne occasion et peut être la dernière pour mettre les territoires au cœur de la transition écologique.

Un modèle à bout de souffle…

En plus d'avoir rappelé une nouvelle fois à l'Homme ses limites, cette crise a montré les défaillances de notre modèle jacobin qui accorde peu de place aux acteurs locaux.

Alors même que nous pensions en avoir fini avec les épidémies mortelles, un virus est venu déstabiliser profondément l'ensemble de la planète en l'espace de quelques semaines seulement. Cette épidémie a montré une fois de plus les limites de notre modèle de développement fondé sur la mondialisation incontrôlée, le réchauffement climatique et la détérioration de notre écosystème qui favorisent l'essor des épidémies.

Mais cette crise décentralisée a également mis en lumière les limites de notre modèle centralisé où la grande partie des décisions sont prises depuis Paris. Les difficultés voire les contradictions des pouvoirs publics nationaux n'ont cessé de contraster avec le pragmatisme et la réactivité des acteurs locaux. Sur les masques, le dépistage ou encore la gestion des commerces, les élus locaux ont été aux avant-gardes comblant même dans certains cas les lacunes et les absences du pouvoir central. Dans de nombreux territoires, des initiatives locales ont vu le jour pour produire des équipements pour les soignants, soutenir l'activité économique locale, approvisionner en produits frais les habitants ou encore maintenir la collecte sélective et le tri des déchets.

Cette crise doit nous inciter à repenser la transition écologique en France. C'est justement dans cette optique que l'Association des petites villes de France (APVF) a fait plusieurs propositions pour une écologie territorialisée.

Repenser l'écologie de demain

Dans sa contribution au « Monde d'Après », l'APVF a proposé une nouvelle vision de l'écologie qui place les territoires au cœur du nouveau système. Pour le « Monde d'Après », il est urgent de donner les clés de la transition écologique aux territoires, les clés financières mais aussi techniques. C'est pourquoi l'APVF réclame l'affectation d'une part des recettes de la fiscalité carbone aux collectivités territoriales pour soutenir leur action en faveur de la transition écologique mais aussi le renforcement du fonds chaleur de l'Ademe et des dispositifs de soutien à la filière biogaz. Mais ce soutien financier sera insuffisant s'il ne s'accompagne pas d'un volet technique, notamment pour les plus petites collectivités moins dotées en ingénierie. Il est donc urgent de renforcer le rôle et les moyens d'organismes comme le Céréma et de territorialiser l'Ademe afin d'en faire le véritable « bras armé » de la transition écologique dans les territoires.

Pour le « Monde d'Après », il faut aussi co-construire une « industrie verte » au service des territoires. Une industrie qui sera fondée sur les filières d'avenir à forte valeur ajoutée locale comme le biogaz, les réseaux de chaleur ou l'économie circulaire. Pour relancer l'activité dans nos territoires tout en répondant aux objectifs climatiques, il faut conditionner les aides aux entreprises à des engagements environnementaux et locaux.

Produire différemment implique de consommer différemment. Les territoires doivent être mis au cœur du nouveau modèle de consommation. L'APVF propose pour cela la mise en place d'un grand plan pour soutenir les circuits courts et les agriculteurs locaux mais également la relocalisation de nos chaines de production dans nos territoires afin de garantir notre indépendance alimentaire et soutenir nos producteurs locaux. Enfin et car l'action publique doit montrer l'exemple, il faut réorienter la commande publique vers les circuits courts.

Changer de politique et de méthode

Rien ne serait pire que de construire un demain similaire à aujourd'hui. C'est pourquoi notre mobilisation doit être totale pour réclamer un changement de politique mais aussi de méthode. Le plan de relance mais aussi le projet de loi 3D (décentralisation, différenciation, déconcentration) reportée sont des occasions à saisir pour accélérer la décentralisation de nos politiques environnementales. Pour relever le défi écologique, il faut penser local pour agir global et partir de ce qui se fait au sein même des territoires. La différenciation défendue par le projet de loi 3D est aussi l'occasion d'adapter l'action publique aux besoins du territoire. Enfin, les collectivités ont besoin d'un partenaire solide pour relever le défi de la transition écologique. Sans les collectivités, l'État est rien, mais sans l'État, les collectivités ne peuvent pas tout non plus. Pour répondre à l'urgence climatique, il faut une mobilisation générale publique/privée, locale/centrale….

Espérons que la crise sonnera le tocsin de cette mobilisation !

Chronique proposée par Christophe Bouillon, Président de l'APVF, Maire de Barentin