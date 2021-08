Le chiffre du jour

+ 0,93 °C

C’est d'autant que le mois de juillet 2021 dépasse la moyenne mondiale des températures de tous les mois de juillet enregistrés depuis 142 ans. Cela fait de lui le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré, d'après la NOAA (Administration océanique et atmosphérique nationale). En comparaison, au niveau européen uniquement, l'année 2018 détient le record du mois de juillet le plus chaud, talonéede près par 2021. D'après les données du classement des températures annuelles globales effectué par la NOAA, « 2021 pourrait bien entrer dans le top 10 des années les plus chaudes enregistrées jusqu'à présent ».