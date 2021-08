Le chiffre du jour

C’est l’augmentation maximale du risque qu’a l’Europe de l’ouest de subir de nouvelles précipitations extrêmes avec le changement climatique, selon une étude menée par des chercheurs de la World Weather Attribution . Ces derniers ont aussi déterminé que les précipitations, à l’origine des récentes inondations intervenues le mois dernier en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en France, étaient entre 3 % et 19 % plus fortes qu’en temps normal. Pour rappel, 93 millimètres (mm) d’eau sont tombés en un jour dans la région d’Ahr-Eft en Allemagne – et 106 mm en deux jours dans la Meuse belge – provoquant des inondations et la mort de plus de 220 personnes, entre les 12 et 15 juillet derniers.