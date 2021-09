Le chiffre du jour

120 000 euros

C’est le montant total que Greenpeace France vient d’être condamné à payer en dommages et intérêts à EDF, à la suite d’un procès de plus d’un an. En février 2020, 34 activistes de l’ONG s’étaient introduits dans le site de la centrale nucléaire du Tricastin (Drôme) dans le cadre d’une action non violente pour dénoncer la vétusté de l’installation. Le tribunal correctionnel de Valence a rendu sa décision le 7 septembre 2021. Greenpeace France est ainsi condamnée à 58 000 euros pour perte d’exploitation, à 50 000 euros pour atteinte à l’image et à la crédibilité d’EDF et à 12 369 euros pour dégradations matérielles. S’ajoute une amende de 300 euros à verser par chaque militant (intrus comme manifestant à l’extérieur de la centrale).