Le chiffre du jour

4 ans

C’est la peine de prison la plus lourde prononcée par le tribunal correctionnel de Rennes à l’encontre d’un trafiquant d’ivoires d’éléphants. Au total, huit hommes ont été condamnés à des sanctions d’un à quatre ans, avec des périodes de sursis selon leur implication (un an pour la plus lourde condamnation). « Ce jugement a des vertus pédagogiques et dissuasives à l’égard de tous ceux qui se livrent au trafic faunique et spéculent sur les espèces menacées d’extinction », a estimé Charlotte Nithart, présidente de l’association Robin des bois.