Le chiffre du jour

25 000

C’est le nombre de projets agricoles, alimentaires et forestiers soutenus financièrement par le plan France Relance depuis le lancement de son volet agricole en septembre 2020. En un an, 580 millions d’euros ont ainsi été alloués sur l’enveloppe de 1,2 milliard, prévue pour deux ans. « Qu’elles portent sur l’acquisition d’agroéquipements ou de moyens de protection face aux aléas du changement climatique, sur le renouvellement forestier, sur la modernisation des élevages et abattoirs, sur la plantation de haies bocagères, sur la structuration des filières agricoles et agroalimentaires ou encore sur le financement de projets associatifs d’aide alimentaire, toutes ces mesures présentent aujourd’hui des avancées concrètes au service de notre souveraineté alimentaire », souligne le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation dans un communiqué.