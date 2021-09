Ils l’ont dit aujourd'hui

« Il n’y a aucune raison pour que l’énergie nucléaire ne soit pas incluse d’ici à la fin de l’année dans la taxonomie (verte) européenne » Bruno Le Maire - Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance

Ce vendredi 10 septembre, Bruno Le Maire a participé à une réunion informelle Eurogroup du conseil Ecofin, rassemblant les ministres des Finances des pays de l’Union européenne, à Kranj en Slovénie. À cette occasion, le ministre français de l’Économie, des Finances et de la Relance a notamment souligné la nécessité de « mettre beaucoup d’argent » sur l’ensemble du secteur des énergies renouvelables et d’y inclure le nucléaire. « Soit nous luttons contre le changement climatique avec une approche idéologique et nous échouerons, soit nous luttons contre le changement climatique avec une approche scientifique et, dans ce cas, nous réussirons, a déclaré Bruno Le Maire durant la réunion, rapporte l’Agence France-Presse. Mais cela signifie reconnaître la valeur ajoutée de l'énergie nucléaire. » Il souhaite, dans cette optique, que la Commission européenne tranche en faveur de cette énergie lors de la publication de sa taxonomie verte d’ici à la fin de l’année.