Le chiffre du jour

76 %

C’est le pourcentage de réduction du nombre de nouveaux projets de centrales électriques au charbon validés dans le monde entre la signature de l’Accord de Paris, en 2015, et aujourd’hui. Selon un rapport du laboratoire d’idées E3G (pour « third generation environmentalism »), l’année 2021 comporte déjà plus de projets annulés (l’équivalent de 1 175 gigawatts, GW) que de projets approuvés (327 GW). Lors de la COP 21, 44 pays avaient promis de ne plus ouvrir de centrales au charbon et, aujourd’hui, 40 autres pays n’en construisent plus. Pour Leo Roberts, directeur de recherche à E3G, ces derniers « sont dans une position pour s’engager à répondre à l’appel du “zéro nouveau charbon” » lancé par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, en amont du prochain Dialogue de haut niveau sur l'énergie, le 24 septembre. Six pays concentrent 82 % des projets de centrales au charbon, Chine en tête (55 %).