Le chiffre du jour

5 milliards de dollars

C’est le montant du versement sur dix ans que s’engagent à partager neuf ONG, fondations et organisations philanthropiques pour « soutenir la création, l’expansion, la gestion et le contrôle de zones protégées et conservées, en collaboration avec les peuples indigènes, les communautés locales et les gouvernements ». Les neuf organisations en question sont le Fonds Bezos pour la Terre, le Fonds Arcadia, l’organisation Bloomberg Philanthropies, la Fondation Gordon et Betty Moore, l’ONG Rainforest Trust, la Fondation Nia Tero, la Fondation Rob et Melani Walton, l’association Re:wild et la Fondation Wyss. Elles ont dévoilé leur engagement à l’occasion du lancement de leur programme commun Protecting our Planet Challenge (visant la protection et la préservation de 30 % de la surface de la Terre d’ici à 2030), dans le cadre de l’événement Nature for Life Hub tenu conjointement avec l’Assemblée générale annuelle des Nations unies, à New York.