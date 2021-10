Le chiffre du 18 octobre 2021

C’est le nombre d’espèces d’oiseaux en Europe menacées, ou quasi menacées d’extinction, selon l’évaluation coordonnée par BirdLife Internationale . L’ONG a examiné, à partir de données collectées par son réseau, 544 espèces dans 50 pays. Parmi ses constats : les oiseaux marins, les limicoles (oiseaux qui exploitent les vasières) et les rapaces sont les groupes menacés qui déclinent le plus rapidement. Les espèces migratrices seraient parmi les plus affectées. Depuis la dernière évaluation de l’ONG en 2015, 37 espèces sont classées dans une catégorie de risque d’extinction plus élevée. Point positif toutefois : 47 ont regagné des niveaux inférieurs.tempère le rapport de BirdLife InternationaleAlcedo atthis