Le chiffre du 26 octobre 2021

C’est la demande européenne en hydrogène décarboné d’ici à 2050 estimée par le comité européen du Conseil mondial de l’énergie (WEC), dans une étude publiée dans. Selon les experts du WEC, cela représente une multiplication par six de la consommation actuelle. D’après leur analyse, cette demande en hydrogène viendranotamment danscomme l’industrie et les transports. La moitié de cette demande future devra néanmoins provenir de l’importation. Et pour cela, le WEC évalue à 900 milliards de dollars le montant des investissements nécessaires à la construction des infrastructures d’importation.