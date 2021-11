Le chiffre du jour

30 %

C’est la proportion de Français qui déclarent moins consommer de viande ces dernières années pour agir en faveur du climat. Une particularité nationale selon la dernière enquête Global Advisor d’Ipsos, réalisée tous les ans à l’échelle internationale. Cette étude révèle que, parmi les actions favorables à l’environnement, les Français privilégient le recyclage ou le compostage (58 %, vs 46 % dans le monde) ; la lutte contre le gaspillage alimentaire (46 %) ex-aequo avec les économies d’eau (46 %). Ils se démarquent en matière d’alimentation, se situant sur le podium des pays où la consommation de viande aurait le plus diminué : 30 %, donc juste derrière les Pays-Bas, à 35 %, et le Chili, à 31 %. Cependant, l’étude met aussi en avant que, comme dans l’ensemble des 29 pays interrogés, les Français sont moins nombreux qu’en 2020 à déclarer avoir adopté des pratiques plus écologiques (52 %, - 21 points en un an). Une des chutes parmi les plus importantes du classement.