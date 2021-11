Ils l’ont dit le 9 novembre 2021

Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires et continuer de développer les énergies renouvelables Emmanuel Macron - Président de la Republique

À l'occasion de son allocution du mardi 9 novembre, le Président de la République a confirmé sa volonté de relancer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, dans le droit fil de sa présentation lors du lancement du plan France 2030. Et ce pour trois raisons : l'indépendance énergétique, la maîtrise des prix et la neutralité carbone, a-t-il rapidement expliqué. Le Président n'en a toutefois pas dit plus sur la technologie, le nombre et la puissance de ces nouveaux réacteurs. Les arbitrages sont encore en cours, sur la base des scénarios présentés par RTE le 25 octobre. Depuis la fermeture de la centrale de Fessenheim en juin 2020, la France compte cinquante-six réacteurs nucléaires produisant de l'électricité dans dix-huit centrales et un réacteur est en construction (EPR de Flamanville).