Le chiffre du jour

C’est le portefeuille de projets sélectionnés par la Commission européenne dans le cadre de l’ Alliance européenne pour un hydrogène propre . L'inclusion dans ce pipeline de projets n'entraîne aucun avantage financier ou réglementaire direct. Cette liste a surtout pour vocation à faciliter leur émergence en attirant les financements privés. De nombreux projets portent sur la production d'hydrogène et son utilisation dans des industries telles que la chimie, le raffinage, la sidérurgie ou les transports, notamment le transport routier lourd et le transport maritime. Les projets sont situés dans toute l'Europe, dont une soixantaine en France et nombre d'entre eux devraient entrer en service d'ici à la fin de 2025. Retrouvez la liste ici