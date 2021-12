Le chiffre du jour

C’est la proportion d’entreprises mondiales distinguées pour leurs performances environnementales parl'ONG Carbon Disclosure Project (CDP). Sur près de 12 000 entreprises notées en 2021, 272 figurent sur la liste A du classement annuel Parmi elles,23 françaises ont reçudont Danone, L'Oréal, Kering et Sanofi, a annoncé le CDP, le 7 décembre. Se trouvent également sur la liste A : Alstom, Atos, Carrefour, EDF, la Banque postale, Saint-Gobain, Schneider Electric ou encore Vinci. Ces entreprises ont été mises en avant pour leur» sur la base de leurs performances en matière de transition énergétique, de préservation des forêts et de sécurité de l’eau. Les entreprises de la liste A font également preuve d’une» en matière d’objectifs et d’engagements climatiques.