Le chiffre du jour

C’est la part des captures de pêche qui seraient réalisées par des chalutiers de fond dans le monde.Ce chiffre inclut celles prises dans les zones économiques exclusives (ZEE) des pays ainsi qu’en haute mer, selon un rapport scientifique international , publié ce 9 décembre, par le CEA Consulting, Fauna and Flora International, Blue Ventures et Sea Around Us.Leur étude est basée sur des données datant de 2007 à 2016.Ces flottes sont», précise le rapport. Dans 34 pays, pour la plupart en Afrique,» des captures prises par des chalutiers de fond seraient «estiment les scientifiques. Ces chiffres seraient sous-estimés, ajoutent les chercheurs, compte tenu de