Le chiffre du jour

1 milliard d'euros

C’est la nouvelle enveloppe de financement que la Banque européenne d’investissement (BEI) a fourni à la Banque des territoires (Caisse des dépôts) pour accélérer la mise en œuvre de projets de rénovation énergétique dans les logements sociaux. Celle-ci pourra ainsi continuer à accorder des prêts à taux fixe à tous les opérateurs, en complément de son offre en éco-prêt. Le dispositif prendra forme en deux temps : une première tranche de 500 millions d’euros a été signée, fin 2021, et une deuxième tranche sera signée, en 2022. L’objectif est de tenter de rattraper le déficit structurel d’investissement pour viser le doublement du taux annuel de rénovation énergétique des bâtiments résidentiels et non résidentiels d’ici à 2030. Et pour finir, réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle européenne à cet horizon.