Le chiffre du jour

820 projets

C’est le nombre des nouveaux lauréats de l’appel d’offres "Installations sur bâtiments" pour le solaire (13e période) désignés, en décembre dernier, par le ministère de la Transition écologique. Outre les bâtiments, cet appel d’offres concerne aussi les ombrières de parking, les hangars ou les serres agricoles, pour des installations comprises entre 100 kilowatts-crête (kWc) et 8 mégawatts-crête (MWc). Le prix fixé pour les plus puissantes (entre 500 kWc et 8 MWc) est de 76,66 €/MWh. Il est de 87,25 €/MWh pour les plus petites (entre 100 et 500 kWc). Il est relativement stable.