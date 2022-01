Le chiffre du jour

C’est la part de Français susceptibles de soutenir des règles européennes plus strictes en matière de pollution atmosphérique pour les constructeurs automobiles, selon le sondage YouGov . Publié ce 18 janvier, cette enquête, commandée par la Fédération européenne transport et environment, s’est déroulée dans sept pays : Allemagne, France, Italie, Espagne, Pologne, Roumanie et République tchèque. Parmi les plus volontaristes : l'Italie et l'Espagne, avec respectivement 89 % et 88 %. Plus de la moitié des Français (56 %) seraient également prêts à payer 500 € de plus pour une voiture moins polluante.