Le chiffre du jour

87 %

C’est la part des citoyens européens considérant que la lutte contre le changement climatique « peut contribuer à l’amélioration de leur santé et de leur bien-être ». Ce constat est le fruit du dernier eurobaromètre, comprenant une enquête d’opinion réalisée auprès de 26 530 citoyens des 27 États membres de l’Union européenne (dont un millier de Français). 91 % des jeunes Européens interrogés, entre 15 et 24 ans, partagent le même sentiment. En outre, près d’un Européen sur deux voit également le changement climatique comme le principal enjeu pour l’avenir de l’Europe. Et à cet égard, 88 % des sondés estiment important d’augmenter la part des énergies renouvelables et de recourir à une plus grande efficacité énergétique.