Ils l’ont dit aujourd'hui

À l’approche de l’élection présidentielle 2022, des climatologues, sociologues, océanographes, astrophysiciens, historiens et économistes français appellent les candidats à faire connaître aux électeurs leurs propositions pour lutter contre le réchauffement climatique et les conditions de leur mise en œuvre. Parmi les chercheurs signataires de la tribune publiée sur France Info , certains sont même membres du Haut Conseil sur le climat ou du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). Ce dernier rendra justement ses rapports sur l’adaptation et l’atténuation, les 28 février et 4 avril prochains., déclarent les signataires.