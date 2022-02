Le chiffre du jour

3 réacteurs nucléaires

C’est le nombre de réacteurs supplémentaires qu’EDF va mettre à l’arrêt dans les prochains mois, rapporte Le Monde, précisant qu’il s’agit de Chinon 3, Cattenom 3 et Bugey 4. L’entreprise va effectuer des contrôles sur ces installations potentiellement affectées par de la corrosion sur un système de sécurité du circuit primaire. Cinq autres réacteurs sont à l’arrêt pour les mêmes raisons : Civaux 1 et 2, Chooz B1 et B2 et Penly 1.