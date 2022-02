Le chiffre du 14 février 2022

C’est le poids total de déchets municipaux, ramassés par les services publics de gestion des déchets, générés dans l’Union européenne, en 2020. Selon le baromètre d’Eurostat, la direction générale chargée de l’Information statistique de la Commission européenne, cela représente seulement une augmentation de 1 % en un an. En moyenne, un Européen a produit 505 kg de déchets en 2020, dont 48 % ont été recyclés. Les Danois et les Luxembourgeois ont été très au-dessus de la moyenne, avec respectivement 845 et 790 kg par personne. La Roumanie est le pays le plus exemplaire en la matière, avec 287 kg de déchets produits annuellement par personne (soit une diminution de 74 % en quinze ans). Les Français, quant à eux, se situent légèrement au-dessus de la moyenne, avec 537 kg par personne.