Le chiffre du jour

400

C’est le nombre d’arbres coupés illégalement (dont une centaine de chênes centenaires) par des ouvriers espagnols, en février 2021, sur des parcelles privées, dans la commune de Perles-et-Castelet (Ariège). Le mardi 15 février 2022, le tribunal correctionnel de Foix a condamné Manuel Bautista, l’exploitant forestier espagnol, à dix-huit mois d’emprisonnement, dont neuf mois ferme, ainsi qu’à une amende de 40 000 euros à titre personnel et de 100 000 euros pour sa société (en plus des dommages et intérêts à verser aux treize propriétaires des terrains concernés). Le condamné a fait appel.