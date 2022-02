Le chiffre du jour

4 milliards d'euros

Tel est le montant de la compensation exigée par cinq groupes énergétiques qui s’estiment lésés par la décision de quatre gouvernements européens de fermer des centrales à charbon et d’interrompre des contrats de fourniture de pétrole et de gaz. Ces compagnies d'énergie et d'exploration, dont RWE et Uniper, en Allemagne, et Rockhopper, au Royaume-Uni, ont engagé des poursuites contre les Pays-Bas, l'Italie, la Pologne et la Slovénie en vertu du Traité sur la Charte de l'énergie (TCE). Selon des experts du climat, ce traité, qui date de la Guerre froide, favorise les énergies fossiles et entrave les politiques climatiques.