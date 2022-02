Le chiffre du jour

2

C’est le niveau d’intensité carbone du mix électrique français en 2021 selon le bilan annuel de RTE , soit 6 fois moins que la moyenne européenne. L’année dernière, la consommation d’électricité s’est rapprochée de son niveau d’avant crise. Les besoins ont été assurés à plus de 92 % par des sources n’émettant pas de gaz à effet de serre et principalement le nucléaire (69 %). La production électrique à base de fossile (essentiellement gaz et charbon) est faible en France et demeure en retrait de 8 % en 2021 par rapport au niveau de 2019. Les émissions de COdu système électrique retrouvent ainsi leur niveau de 2019 (18,8 Mt).