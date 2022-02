Ils l’ont dit le 28 février 2022

Tel est le constat affiché par treize organisations de protection de la nature (dont le WWF France, la FNH, FNE, la LPO et la SNPN) dans une lettre ouverte adressée le 22 février 2022 au président Emmanuel Macron. Consultées dans le cadre de l’élaboration de la prochaine Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB3), les associations sontà l’adopter dans son état actuel et demandent que le Gouvernement prenne le temps de la finaliser afin qu’elle ne soit pas, attestent les 13 ONG., telles que la cessation de la chasse d’espèces menacées et l’usage de biocides. La SNB3 devrait être présentée en marge de la COP 15 en Chine, initialement prévue en août 2021 avant son report au printemps 2022.