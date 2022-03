Le chiffre du jour

2,3 millions d'euros

C’est le montant collecté par Lendopolis, plateforme d’investissement participatif, pour financer une centrale solaire, située à Pargny-sur-Saulx (Marne) et développée par Urbasolar. Il s’agit « du plus important montant collecté localement pour un financement participatif, toutes plateformes confondues », selon Lendopolis. Lancée en novembre 2021, la collecte s’est achevée ce 4 mars. Ce projet de centrale solaire, d’une puissance de 26,3 MWc, devrait produire 28 300 MWh d’électricité verte, soit l’équivalent de 6 300 foyers alimentés par an.