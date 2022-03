Le chiffre du jour

Telle a été la part moyenne de l’éolien et du solaire dans la consommation mondiale d’électricité en 2021, d’après un récent rapport du laboratoire d’idées Ember, pour 9,3 % l’année précédente. Des cinquante pays actuellement au-dessus de la barre des 10 %, sept ont nouvellement franchi le pas l’an dernier : la Chine, le Japon, la Mongolie, le Vietnam, l’Argentine, la Hongrie et le Salvador., atteste Ember. En ajoutant le biogaz, l’hydraulique et le nucléaire, la production d’électricitéa atteint 38 % du mix planétaire, dépassant pour la première fois le charbon (36 %), malgré un rebond post-confinement de ce dernier et une demande accrue en électricité.