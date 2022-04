Le chiffre du jour

C’est le nombre de foyers supplémentaires qui pourront bénéficier du bouclier tarifaire sur le gaz, a indiqué le ministère de la Transition écologique, qui a publié le décret , le 10 avril. Ce dispositif a été étendu, en février dernier, par le gouvernement aux ménages habitant dans des copropriétés et des logements sociaux chauffés par un chauffage collectif au gaz, ou raccordés à des réseaux de chaleur utilisant du gaz naturel. Les résidences sociales et les structures d’hébergement d’urgence et d’insertion sont aussi concernées. Cette compensation financière apportera aux ménages concernés une aide équivalente au blocage des tarifs réglementés du gaz du 1octobre 2021 au 30 juin 2022. L’aide sera versée par l’État aux fournisseurs d’énergie, qui devront en faire la demande et la répercuter à leurs clients.