Le chiffre du jour

7

C'est le nombre de projets et d’investissements pétroliers ou gaziers annoncés, autorisés ou lancés dans le monde seulement dix jours après la publication du dernier volet du rapport du Giec, le 4 avril dernier. Les projets communiqués, recensés par le média Euronews, concernent le Royaume-Uni, le Canada, le Portugal, le Guyana, Israël, la Chine et les États-Unis. Parmi eux, figurent notamment un projet d’extraction de 250 000 barils de pétrole par jour pour Exxon (au Guyana) ou encore un projet conclu pour trente ans pour Equinor (au Canada). Pour rappel, les derniers travaux du Giec prônent une réduction immédiate et profonde des émissions de gaz à effet de serre, donc de consommation des énergies fossiles.