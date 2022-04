Le chiffre du jour

C’est le nombre de friches (industrielles, commerciales, d’habitat…) recensées à l’échelle nationale par l’outil en ligne Cartofriches . Lancé en juillet 2020, il est développé par leCentre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema). Ce dernier a mis à jour,le 5 avril 2022, les données de son application, dans laquelle sont intégrés 3 000 nouveaux sites.Cartofriches permet d’aider les collectivités et l'ensemble des porteurs de projets à localiser et caractériser les friches pour les réutiliser et ainsi réduire l’artificialisation des sols.