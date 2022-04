Le chiffre du jour

21 %

C’est le pourcentage de Français qui se déclarent climatosceptiques, selon un sondage réalisé par OpinionWay pour la société Primes Énergie. Les résultats, publiés le 21 avril, sont hétérogènes selon la localisation et l'âge des personnes interrogées. Les habitants du Sud-Est, confrontés à des phénomènes météorologiques extrêmes, sont 18 % à ne pas croire au réchauffement climatique. Une proportion qui monte à 26 %, soit plus de 1 habitant sur 4 dans le nord-ouest du pays. Les plus climatosceptiques (25 %) vivent dans des communes de 2 000 à 20 000 habitants, contre 20 % dans les zones rurales et 18 % en région parisienne. De même, 29 % des 35-49 ans se disent climatosceptiques contre 14 % des plus de 65 ans, 22 % des 18-24 ans, 26 % des 25-34 ans et 15 % des 50-64 ans.