Le chiffre du jour

C’est le chiffre de la baisse annuelle des immatriculations automobiles dans la métropole du Grand-Paris. Alors que le nombre de véhicules progressait de près de 1% par an depuis 2012, la courbe s’inverse depuis 2018, constate un rapport de l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) publié en avril. Chaque année, depuis 2018, le parc automobile francilien diminue de 6 800 véhicules, soit 0,2 % du parc. La crise sanitaire et les confinements successifs ont nettement freiné l’achat de nouveaux véhicules. À Paris, la diminution du parc constitue désormais une tendance de fond, principalement en raison de l’essor du vélo et de l’augmentation du coût des voitures.