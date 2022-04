Le chiffre du jour

34

C’est le nombre de pays dans le monde qui envisagent toujours de construire de nouvelles centrales au charbon, au lieu de 41 en janvier 2021, selon le rapport annuel du Global Energy Monitor publié ce 26 avril. La capacité totale de production électrique, issue des nouvelles centrales au charbon en développement, était de 457 gigawatts (GW) l’an dernier dans le monde, précise le rapport. Au total, 15 pays ont inauguré de nouvelles unités au charbon en 2021. Plus de la moitié (56 %) de cette nouvelle capacité se trouve en Chine (25,2 GW), suivie de l’Inde (14 %) en Inde (6,4 GW), de pays d’Asie du Sud-Est (Indonésie, Vietnam et Cambodge) à 11 %, les autres régions, en dehors des Amériques, pesant pour 17 %.À l'échelle mondiale, il subsiste encore plus de 2 400 centrales électriques au charbon en activité dans 79 pays, soit près de 2 100 GW de capacité totale de production.