Le chiffre du 27 avril 2022

33 %

C’est la part des investissements financés par les plans de relance des pays membres de l’OCDE qui ont un impact positif sur l’environnement, selon les calculs de l’organisation. Ce taux était de 21 % en juillet 2021. Ces dépenses consacrées aux mesures de relance post-Covid-19 sont passées de 677 milliards de dollars, fin juillet 2021, à 1 090 milliards, fin décembre 2021, dans 44 pays à travers l'OCDE, l'UE et certaines grandes économies.

Plus de la moitié des dépenses identifiées comme positives pour l'environnement (611 milliards) sont destinées aux secteurs de l'énergie et des transports, tous deux essentiels aux stratégies de zéro émission nette et de sécurité énergétique.

Mais la part des dépenses de relance identifiées comme ayant des impacts « mitigés » ou « négatifs » a également augmenté – passant de 10 à 14 % –, tandis que les 52 % restants se sont avérés n'avoir aucun impact environnemental direct.