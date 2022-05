Ils l’ont dit le 9 mai 2022

Je fais le serment de léguer une planète plus vivable Emmanuel Macron - président de la République

À l’occasion de la cérémonie d’investiture, le président de la République a évoqué une période marquée par « une conjonction de défi » et, notamment, par « l’urgence écologique ». S’agissant de politique environnementale, Emmanuel Macron a dit vouloir « agir pour faire de notre pays la grande puissance écologique qu’il a à être, par une transformation radicale de nos moyens de produire, de nous déplacer, de vivre ». Et de conclure ce premier discours de son second mandat, par le serment de léguer, à la jeunesse, une planète plus vivable.