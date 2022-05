Le chiffre du 16 mai 2022

140 000 milliards de dollars

C'est la somme annuelle dont l'économie mondiale pourrait bénéficier si les objectifs de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) étaient atteints. Ce chiffre affiché dans le cadre de la COP 15, qui se tient à Abidjan du 9 au 20 mai, soulève la nécessité d'agir tout en soulignant les pertes de l'ordre de 44 000 milliards de dollars si rien n'est fait.

« Les avantages de l'action contre la dégradation des paysages l'emportent largement sur les coûts de la gestion durable des paysages », a déclaré Luc Gnacadja, ancien secrétaire exécutif de la CNULCD. De plus, selon Gareth Philips, responsable du financement climatique et environnemental à la Banque africaine de développement, les projets de lutte contre la désertification bénéficient le plus souvent aux communautés locales, ce qui pourrait créer près 400 millions de nouveaux emplois.